Getüftelt wurde in den vergangenen Monaten an einem neuen Bildungskonzept für Pölstal. Die Gemeinde entstand 2015 im Rahmen der Gemeindestrukturreform aus Oberzeiring, Bretstein, St. Johann am Tauern und St. Oswald-Möderbrugg: Entsprechend weitläufig ist das Gebiet, aktuell gibt es zwei Volksschulen, drei Kindergärten, eine Mittelschule und eine Musikschule.