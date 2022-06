Zu einem heftigen Crash wurden die Freiwilligen Feuerwehren Aichdorf und Farrach am Samstagnachmittag (11. Juni) gerufen. "An der Auffahrt Hetzendorf in Richtung Wien war ein Fahrzeug, vom Beschleunigungsstreifen kommend, auf die S36 aufgefahren", berichtet Einsatzleiter Franz Winkler, Kommandant der FF Aichdorf. Ein weiteres Auto hatte den Auffahrenden übersehen, die Fahrzeuge gerieten aneinander und ins Schleudern. Winkler weiter: "Die beiden Autos gerieten an die Leitplanke und kamen dann auf der Fahrbahn zum Stillstand."