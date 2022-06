"Das Leben findet statt, wo man zu Hause ist. Viele Projekte werden im Großraumbüro entwickelt, sind tote Papiere. Umsetzen kann man nur, wenn man die Menschen einbezieht, ihnen zeigt, sie sind Teil des Erfolges und der Entwicklung", sagt Landesrat Johann Seitinger in seiner Festrede am Red Bull Ring. Was gibt es zu feiern? Die Landentwicklung Steiermark ist seit einem Vierteljahrhundert tätig, um Gemeinden am Land – so das Ziel – zukunftsfit und lebenswert zu machen.