Schwenken, schauen, kosten. Und überlegen, was man da eigentlich im Glas und am Gaumen hat. "Da schmeckst die Vergangenheit", meint ein Besucher bei der Verkostung in den Kühbrein'schen Produktionsräumlichkeiten in Gaal. Er hat einen Apfelwein von der alten Apfelsorte "Champagner Renette" im Glas. Ein Kühbrein-Klassiker.



Doch es gab am "Tag der offenen Kellertür" auch Neues zu verkosten, etwa den potenziellen Sommerdrink-Geheimtipp: "Red Love Secco", ein Sekt aus einer rotfleischigen Apfelsorte, der abgesehen von seiner knallroten Färbung mit Erdbeer-Rhabarber-Aromen überrascht. Zukünftig kann man den Sekt und weitere Kühbrein-Köstlichkeiten in einer hofeigenen Bar direkt verkosten und nach Hause mitnehmen.