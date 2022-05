Zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich zwischen Sonntag und Montag im Feuerwehrbereich Knittelfeld. Am 22. Mai gegen 21.45 Uhr verlor ein Lenker im Gemeindegebiet von Seckau die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw durchstieß einen Strommast und kam auf einem Holzhaufen zum Stillstand.

Erst nachdem der Energieversorger den Strom abgeschaltet und geerdet hatte, konnten die Bergungsarbeiten in Angriff genommen werden, erklärte die Einsatzleiterin Michelle Pregetter von der Feuerwehr Seckau. Der Einsatz war gegen Mitternacht beendet.

Die Bergung des Wagens in Seckau gestaltete sich schwierig © BFV Knittelfeld/Zeiler

Am 23. Mai gegen 15.20 Uhr erreichte ein Notruf die Feuerwehren Spielberg und Sachendorf. Gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Polizei rückten sie zu einem Verkehrsunfall aus. In einem Kreisverkehr auf der L 545 in Spielberg waren zwei Pkw zusammen gestoßen, so Einsatzleiter Gerald Stengg. Zwei Personen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt.

Nach dem Binden der ausgetretenen Betriebsmittel konnte der Einsatz nach einer Stunde beendet und der Bereich wieder für den Verkehr freigegeben werden.