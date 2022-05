Es ist ein Einsatz, der die Ersthelfer noch länger beschäftigen wird: In der Nacht von Freitag auf Samstag krachte in Scheifling ein Auto in ein Tunnelportal, der 28-jährige Lenker starb. "Unfälle sind immer schlimm, aber wenn es so endet, ist es auch für uns besonders schwer", erzählt Einsatzleiter und Feuerwehr-Kommandant Josef Wind. Die Kameraden hatten noch versucht, den Lenker zu reanimieren, bis der Notarzt eintraf - erfolglos. Über den genauen Unfallhergang und die Ursache gibt es keine Klarheit.