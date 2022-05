Gelbe Autos, staubige Fenster und ein trüber Schleier in der Luft - was ist los in Murtal und Murau? „Es handelt sich um das Phänomen der Fichtenpollenblüte. Noch vor ein paar Jahrzehnten hat es sich alle vier bis sechs Jahre abgespielt,“ erklärt Johann Maislinger vom Forstreferat der Landwirtschaftskammer Murtal. Warum ist die Blüte dieses Jahr so extrem?