4650 Euro und viele Sachgüter für Ukraine

"Gemeinsam füreinander einstehen – ein bisschen das Leid lindern" – unter diesem Motto rief die Volksschule Kobenz gemeinsam mit dem Elternverein zu einer Spendenaktion für die Ukraine auf. Es folgte eine riesige Welle an Hilfsbereitschaft unter den Eltern und Familien der Schulkinder sowie im Kollegium der Schule. Bereits im März konnten zwei Transporter und ein Anhänger voll mit unterschiedlichen Hilfsgütern in Kraubath übergeben werden, von wo der Weitertransport in die Krisenregionen erfolgte. Zudem konnten kürzlich 4650 Euro an Spendengeldern von Direktorin Heike Stückler an Patrick Lackner, Abteilungsleiter des Steirischen Jugendrotkreuzes, und an Barbara Geißler, Fachabteilungsleiterin für schulische Jugendarbeit, übergeben werden.