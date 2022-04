Am Ostersonntag im Jahr 1945 erfolgte der schwerste alliierte Luftangriff auf Zeltweg. Bereits am 21. Februar 1945 gab es einen Luftangriff mit vier schweren Bombern, die 22 Bomben abwarfen. Zehn Menschen starben. Der nächste Angriff traf die Bevölkerung am 4. März 1945. Es waren 21 Bomber, die insgesamt 45 Bomben auf den südlichen Ortsteil abwarfen, wo sich die Reichswerke "Hermann Göring" mit ihrer Rüstungsproduktion befanden.