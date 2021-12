Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Von den Barbarazweigen über das Frauen- oder Joseftragen bis hin zum „Raachen“: Ein Überblick über die Bräuche in der Advent- und Weihnachtszeit, was ihre Ursprünge sind und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Adventkranz kam erst in den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts zu uns © Gina Sanders - Fotolia

Man fragt sich, was es heute noch verdient, tatsächlich als „Brauch“ bezeichnet zu werden? Die Grenzen zwischen echtem Brauchtum und aufgeputzter „Folklore“ verschwimmen von Jahr zu Jahr mehr. Viele unserer heutigen Bräuche wurden bereits in der Jungsteinzeit geprägt und haben heidnische Wurzeln. Durch das Christentum hat man sie mit christlichen Glaubensinhalten verschmolzen. Gar manches heidnische Fest wurde so zum christlichen Feiertag. Selbst beim Heiligen Abend ist das der Fall. Er war ursprünglich ein Fest zu Ehren dessen, der die Sonne schuf und wies auf die Geburt des Sonnengottes hin.