Jahreshauptversammlung Holzwelt Murau"Holz prägt unsere Landschaft und daher auch die Wirtschaft"

30 Jahre Leader in Europa, 25 Jahre Leader in Österreich und 20 Jahre Leader in der Holzwelt Murau: Im Zeichen mehrerer Jubiläen stand die Jahreshauptversammlung der Holzwelt Murau.

Harald Grießer, Günther Monschein, Natalie Hoffmann, Erich Fritz, Elisabeth Kogler, Harald Kraxner, Harald Bischof, Daniela Hösele und Thomas Kalcher (von links) © Holzwelt Murau/tricky pics

"Als Österreich das EU-Förderprogramm eingeführt hat, war Murau eine der ersten Regionen in der Steiermark, die sich als ,Leader-Region' beworben hat", so Geschäftsführer Harald Kraxner bei der Jahreshauptversammlung der Holzwelt Murau. Die Versammlung stand im Zeichen mehrerer Jubiläen: 30 Jahre Leader in Europa, 25 Jahre Leader in Österreich und 20 Jahre Leader in der Holzwelt Murau.