Im Rahmen der weltweiten "Orange the World"-Kampagne wird auch eine Burg aus dem Bezirk Murau zum Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Burg Rothenfels nimmt an "Orange the World" teil © kk

Das Schloss Murau war bereits "erleuchtet", nun ist es in Oberwölz soweit: Im Rahmen der weltweiten Aktion "Orange the World" werden bekannte Gebäude orange angestrahlt, um auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen. Die „16 Tage gegen Gewalt“ finden jährlich zwischen 25. November und 10. Dezember statt und werden von Soroptimist International Austria, UN Woman Austria, dem Ban Ki-Moon Centre for Global Citizens Wien und He For She Graz umgesetzt.