Hohentauern"Tut mir im Herzen weh": Heinz Wilding hört als Bürgermeister auf

Hohentauerns Bürgermeister Heinz Wilding © Sarah Ruckhofer

Hohentauern thront in diesen Tagen im Sonnenschein und bei blauem Himmel über dem Nebelmeer, doch einer kann sich an diesem Naturschauspiel derzeit nicht so recht erfreuen: Bürgermeister Heinz Wilding (SPÖ). Die Kleine Zeitung hat ihn am Dienstag auf Gerüchte angesprochen, wonach er seinen Rücktritt plane: „Ja, es stimmt, und es tut mir im Herzen weh, für diesen wunderbaren Ort nicht mehr weiterarbeiten zu können“, seufzt Wilding. Persönliche, gesundheitliche Gründe würden ihm keine andere Wahl lassen.