Die sogenannte Gurgeltest-Studie, an der sich in der Steiermark insgesamt 31 Schulen beteiligen, soll zeigen, inwieweit sich das Virus in Bildungseinrichtungen verbreitet. Nun wurde erstmals ein Fall im Murtal auf diesem Weg entdeckt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Sujetbild (c) APA/Georg Hochmuth

Zwei weitere Schulen im Bezirk Murtal wurden in den vergangenen Tagen vom Coronavirus erreicht. In der VS Fohnsdorf wurde eine in der Schule tätige Person positiv getestet. Die Eltern der betroffenen Schüler seien kurz nach Bekanntwerden am Samstagabend informiert worden, so Bildungsregionsleiter Roman Scheuerer. Eine Klasse der Volksschule befindet sich nun in Quarantäne.