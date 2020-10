Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Sujetbild (c) Foto Begsteiger KEG / Foto Begsteiger KEG (Foto Begsteiger KEG)

Am Montag, 12. Oktober, ereignete sich ein Einschleichdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Pöls-Oberkurzheim (Bezirk Murtal). Gegen 12 Uhr schlichen zwei Männer in ein unversperrtes Wohnhaus. Das 82-jährige Opfer und seine Frau befanden sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Garage.