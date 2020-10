Gymnasium-Direktorin"Lehrer sollen besonders in der Krise Anker für die Kinder sein"

Facebook

Die neue Direktorin des BG/BRG Judenburg, Ursula Schriefl © Josef Fröhlich

Zur Person Ursula Schriefl (58) hat Psychologie, Philosophie und Französisch studiert und war zunächst in der Erwachsenenbildung tätig, u. a. als sozialpädagogische Angestellte im Schulungszentrum Fohnsdorf.

Sie hat Ausbildungen als Sozial- und Lebensberaterin, Coach und Kommunikationstrainerin.

Die gebürtige Judenburgerin, die in Weißkirchen lebt, ging erst mit Mitte 30 endgültig in den Lehrberuf. Sie unterrichtete 18 Jahre am BG/BRG Judenburg. Zuletzt war sie zwei Jahre Direktorin am BG/BRG Knittelfeld, ehe sie mit heurigem Schuljahr Direktorin in Judenburg wurde.

Schriefl ist verheiratet und Mutter zweier Töchter.

Ursula Schriefl: Ich seh das pragmatisch. Das Virus ist da und es gibt gesetzliche Vorschriften, wie damit umzugehen ist. Das halten wir ein. Aber was ich mit aller Kraft verhindern will: Dass es das alles bestimmende Thema ist. Das Wichtigste bleibt, die Schulentwicklung voranzutreiben.