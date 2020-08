Drei Coronafälle in Küche des LKH Knittelfeld

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Coronafälle gab es in der Anstaltsküche des LKH Knittelfeld © Kages

Am LKH Murtal, Standort Knittelfeld, gab es drei Coronafälle. Allerdings nicht direkt im Krankenhaus, sondern in der Küche. Dort gab es vor rund drei Wochen den ersten Infektionsfall. „Die betroffene Mitarbeiterin aus dem Bereich der LKH-Küche verhielt sich vorbildhaft und rief nach der Erkrankung eines Familienmitglieds die Nummer 1450 an und blieb ihrer Arbeitsstätte fern“, heißt es vonseiten der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft, kurz Kages.



Mitarbeiter, die als Kontaktpersonen eruiert wurden, wurden danach in Quarantäne gestellt. Dabei hat es sich laut Kages ausschließlich um Kollegen aus dem Bereich der Küche gehandelt. Der Küchenbetrieb konnte aufrechterhalten bleiben, allerdings brauchte es dazu die Unterstützung des Küchenteams vom LKH Stolzalpe. Bis 10. August wurde das LKH Knittelfeld mit warmen Speisen aus dem LKH Stolzalpe beliefert.



Insgesamt waren von dem Vorfall 14 Mitarbeiter betroffen, drei davon haben sich infiziert. Bis auf eine betroffene Person sind ab heute wieder alle Mitarbeiter im Dienst.