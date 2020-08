Das Schulgebäude an der Bundesstraße in Murau wird seit Kurzem grundlegend umgestaltet und saniert. 2021 folgt der Standort in der Friedhofgasse.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So soll das Schulgebäude an der Bundesstraße 11 in Murau nach dem Umbau aussehen © planed-ed

Die Schüler dürfen sich noch auf mehrere Wochen Sommerferien freuen, im und rund um das Schulgebäude an der Bundesstraße Nummer 11 in Murau herrscht derzeit aber trotzdem rege Betriebsamkeit. Wie berichtet werden im Laufe der kommenden knapp drei Jahre mehr als zehn Millionen Euro in Umbau und Sanierung von Bildungseinrichtungen in der Bezirkshauptstadt investiert (siehe auch Infobox unten). Nun läuft die erste Bauphase auf Hochtouren.