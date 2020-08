Kritik an ATB-Aufsichtsrat„Das ist erbärmlich für einen Sozialdemokraten“

Facebook

ATB-Betriebsrat Michael Leitner und SPÖ-Nationalratsabgeordneter Christoph Matznetter © Raphael Ofner, APA

Das Ringen um eine mögliche Rettung der Produktion am ATB-Standort in Spielberg geht am Mittwoch (5. August) weiter. Der deutsche Kaufinteressent Axel Bauer, Geschäftsführer der Hamburger Innovation Holding, soll in diesen Stunden im Murtal mit Betriebsrat Michael Leitner zusammentreffen. Für Donnerstag hat er um die Genehmigung einer Betriebsbesichtigung angesucht.