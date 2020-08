Die Einsatzkräfte mussten am 3. August zu einem Unfall in Fohnsdorf ausrücken. Ein Fahrzeug stürzte über Böschung rund zehn Meter auf eine andere Straße. Der Lenker wurde ins LKH Judenburg eingeliefert.

Der Unfall passierte am 3. August in Aichdorf © Feuerwehr Aichdorf

Zu einem Verkehrsunfall mussten am 3. August die Einsatzkräfte - Rotes Kreuz, Feuerwehr und Polizei - ausrücken. Der Unfall passierte in Aichdorf in der Gemeinde Fohnsdorf: Ein Fahrzeug stürzte über eine Böschung. Der Lenker war von Fohnsdorf kommend Richtung Zeltweg unterwegs. In einer Engstelle kam er aus nicht bekannten Gründen von der Straße ab, stürzte über eine Böschung auf eine darunter liegende Straße.