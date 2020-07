Facebook

Roland Katschnig mit Oberst Jürgen Schlechter vom ABC-Abwehrzentrum Korneuburg. In der Mitte das Desinfektionsgerät „Nocospray“ © Florian Wieser

Die Geräte tragen Namen wie Nocospray oder Nocomax, und sie haben eine in Coronazeiten sehr gefragte Funktion: Sie können Räume komplett desinfizieren und von Viren, Bakterien, Pilzen oder Sporen befreien. Roland Katschnig, Geschäftsführer der Meteka GmbH in Judenburg, hat im November des Vorjahres den Österreich-Exklusivvertrieb für das französische Produkt übernommen. Damals war in Europa von Corona noch keine Rede, jetzt steigt die Nachfrage naturgemäß an. Eingesetzt werden kann das Gerät etwa in Gesundheitseinrichtungen, Kindergärten, Schulen, Hotels, öffentlichen Verkehrsmitteln oder Rettungsfahrzeugen. „Und auch das Bundesheer zählt zu unseren Kunden“, sagt Katschnig. So hat das ABC-Abwehrzentrum in Korneuburg zwölf Nocospray-Geräte angeschafft und auch schon in der Praxis verwendet. In Stockerau gab es mehrere Covid-Infektionen, daraufhin wurden das Rathaus, ein Kindergarten und eine Volksschule desinfiziert.