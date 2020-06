Facebook

An einem sollte nach der Gemeinderatswahl 2020 niemand Zweifel haben: Von welch enormer Bedeutung jene Persönlichkeiten sind, die an der Spitze stehen. Einen Günter Reichhold in Zeltweg hat sicher so mancher gewählt, der sonst sein Kreuz bei Türkis, Grün, Blau oder sonstwo macht. Vielleicht, weil er ihn noch als Kicker kennt, als ehemaliger Chef des Sportzentrums. Oder einfach, weil er ein Kumpeltyp ist.

Ähnlich Harald Bergmann in Knittelfeld. Kommt neu als Bürgermeister und fährt einen fulminanten Sieg ein. Auch einer, dem Bonzentum fremd ist, der die politische Floskel „Bei den Menschen sein“ mit Leben erfüllt.