Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Renate Götschl, Stephan und Lizz Görgl erkundeten die Seetaler Alpen © (c) ServusTV / Philip Platzer

Anlässlich des Formel1-Saisonstarts in Spielberg am 5. Juli hat ServusTV eine neue "Bergwelten"-Doku in den Bezirken Murau und Murtal gedreht. Im Zentrum der zwölftätigen Dreharbeiten im Juni standen die wenig bekannten Berge rund um den Red-Bull-Ring. So erkundete der ehemalige Formel1-Fahrer Karl Wendlinger den "Lukas Max"-Klettersteig in den Seetaler Alpen, das Puxerloch, die Edelrautehütte, den Scheibelsee und den Bösenstein. Lokal-Matadorin Nicole Schmidhofer besuchte die Eselsbergalm und den Klettersteig "Felsenweiber".