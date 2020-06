Facebook

Beliebt bei Alt und Jung: Der Krämermarkt lockt Tausende Besucher an © kk

Nichts ist fix in Sachen Großveranstaltungen: Das gilt nicht nur für den Maxlaun-Markt in Niederwölz (wir berichteten), sondern auch für den beliebten "Großen Frauentag" in Maria Buch. Alljährlich zu Maria Himmelfahrt Mitte August strömen Tausende Pilger und Besucher aus Nah und Fern in den kleinen Wallfahrtsort. Mehr als 100 Verkaufsstände säumen die engen Straßen, es gibt Live-Musik, Frühschoppen und große Festzelte. "Heuer ist noch keine Entscheidung gefallen, ob und wie wir den Markt abhalten können", so Weißkirchens Bürgermeister Ewald Peer. Man wolle die Lockerungen abwarten, die Mitte Juni und Anfang Juli bekannt gegeben werden.