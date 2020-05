Facebook

Die Eurofighter trainieren wieder mit Überschallgeschwindigkeit © GEPA pictures (GEPA pictures/ Wolfgang Grebien)

Dieser Knall war nicht zu überhören: Um 10.53 Uhr ließ am Montag ein explosionsartiger Lärm Fensterscheiben im Murtal klirren. "Ich dachte zuerst an eine Explosion", beschreibt ein besorgter Leser aus Knittelfeld den Moment. Kurz darauf ein zweiter Knall. "Meine Haustiere sind in Panik geraten und wussten überhaut nicht mehr, was los ist", beschreibt eine weitere Leserin. "Ich habe gedacht, in meiner Nachbarschaft ist irgendetwas in die Luft geflogen." Viele Anrufe und Nachrichten gingen diesbezüglich bei der Kleinen Zeitung ein.