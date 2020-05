Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch die Flotte von Zuchi-Bus steht still © Zuchibus.at

Tamara Schellander kennt den Tourismus in all seinen Facetten: Mehrere Jahre führte die Scheiflingerin ihr eigenes Reisebüro, leitete dann den Tourismusverband Murau-Kreischberg, ehe sie im Vorjahr wieder zu ihren Wurzeln zurückkehrte und nun für das Murtaler Bus-Reiseunternehmen "Zuchi Travel" arbeitet. Die Corona-Krise verfolgte die Expertin erst sprachlos - "über 15 Jahre Reisebüroerfahrung konnten mich auf das nicht vorbereiten, was gerade abgeht" -, nun reicht es Schellander. Sie hat einen langen Brief verfasst, der den Umgang mit Reisebüros und Busunternehmen hart kritisiert. Denn: "Ich bin unendlich dankbar, jetzt nicht mehr selbstständig zu sein. Wir waren die ersten, die diese Krise getroffen hat, uns trifft es am längsten und vermutlich auch am härtesten."