Kanal 3 überträgt Speisensegnung mit Judenburgs Pfarrer Martin Trummler. Die Segnung ist auch auf YouTube abrufbar. In Obdach können am Sonntag geweihte Kerzen aus Kirchen mitgenommen werden.

Ausschnitt aus dem Video mit dem Judenburger Pfarrer Martin Trummler © KK

Die "Fleischweihe" gehört zu den beliebtesten Terminen im Kirchenjahr, heuer fällt die Segnung der Osterspeisen aufgrund der Corona-Krise aus. Für alle Gläubigen im Pfarrverband Judenburg bieten Stadtgemeinde und Pfarrverband eine Osterspeisensegnung der anderen Art.



Die Segnung mit Pfarrer Martin Trummler wurde aufgezeichnet und wird am 11. April von Kanal 3 um 11 und 14 Uhr übertragen. Trummler bei der Übertragung: "Ich darf Sie einladen mit mir diese Speisensegnung gemeinsam zu feiern. Bitten wir gemeinsam um Gottes Segen."



An "normalen" Karsamstagen führt Martin Trummler drei bis vier Speisensegnungen durch. Wieso die Fleischweihe so beliebt ist? "Es ist eine niederschwellige Feier. Und eine Tradition, die man von Kindheit an kennt." Ähnlich würde es sich bei der Palmweihe verhalten. Unter folgenden Link finden Sie die Speisensegnung mit Trummler:

https://www.youtube.com/watch?v=F42aJKpUiHM&feature=youtu.be