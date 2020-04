Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Fast jede Nacht rückt Johann Schlacher von der gleichnamigen Kfz Werkstatt aus Weißkirchen in der Corona-Krise aus.

Johann Schlacher bei einem nächtlichen Einsatz in seiner Werkstatt © kk

In der Auslage steht Johann Schlacher selten: Und doch ist der Weißkirchner einer jener Unermüdlichen, die während der Corona-Krise Tag und Nacht im Einsatz für andere sind. Schlacher ist Chef der gleichnamigen Kfz Werkstätte, nächstes Jahr feiert man 20-jähriges Jubiläum. "Ich bin derzeit jeden Tag in der Firma, auch am Wochenende", erzählt der Unternehmer. "Es gibt viele Pannen abzuarbeiten, sicher zehn pro Tag." Gerade weil Autos derzeit selten gefahren werden, häufen sich die Probleme. Festgerostete Bremsen, schwache Batterien. "Außerdem bekommt man derzeit kaum Ersatzteile. Bei vielen Bestellungen wissen wir nicht, wo auf der Welt sie gerade unterwegs sind. Zum Glück haben wir viele Lieferanten und können alles irgendwie regeln."