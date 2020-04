Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Obdacher Arzt wurde positiv auf Corona getestet © kk

Viele besorgte Anrufe gingen am Freitag, 3. April, in der Redaktion der Kleinen Zeitung ein: Ein Obdacher Hausarzt wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. "Was heißt das jetzt, wird Obdach unter Quarantäne gestellt?", fragt sich eine Leserin. Bürgermeister Peter Bacher beruhigt: "Es stimmt, dass der Arzt erkrankt ist. Aber die Behörde hat alle nötigen Schritte eingeleitet."