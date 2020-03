Facebook

Zeichnung von Emma © KK

Die Ausgangsbeschränkungen werden frühestens nach Ostern gelockert. Bis dahin vermissen unzählige Kinder in der Region ihre Großeltern und andere Verwandte und Freunde, die sie jetzt nicht besuchen können.



Falls ihr, liebe Kinder, Oma und Opa oder jemand anderen grüßen wollt, freuen wir uns, wenn ihr ihnen ein Bild malt. Wir drucken eure Zeichnung gerne in der Zeitung ab oder veröffentlichen eure Werke in der Onlineausgabe der Kleinen Zeitung.



Was wir dafür benötigen? Bitte fragt eure Eltern, ob sie von eurem Bild sowie von euch zwei Fotos machen und uns per E-Mail schicken könnten (an judred@kleinezeitung.at).



Bitte Name, Alter und Wohnort von euch sowie Name und Wohnort der Person, die ihr grüßen wollt, dazu schreiben. Emma vermisst etwa ihre Großeltern, die sie aktuell nicht besuchen darf. Sie hat uns bereits eine Zeichnung zugeschickt.



Wir freuen uns schon auf eure Kunstwerke!