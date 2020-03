In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Zu einer Facebook-Challenge, die sich rund ums Gaberln dreht, ruft der TUS St. Peter am Kammersberg auf.

Trainiert werden kann derzeit nicht, Spieler wollen dennoch fit bleiben © Facebook Screenshot

"Wir wollen etwas Positives zur aktuellen Situation beitragen und andere Sportvereine sowie Sportlerinnen und Sportler animieren zu Hause zu bleiben und sich gleichzeitig fit zu halten", so Christoph Stolz, Obmann des TUS St. Peter am Kammersberg. Die Sportler rufen zu einer Facebook-Challenge auf: Die Kampfmannschaft zeigt in einem Video ihre Gaberlkünste.