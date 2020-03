Ab kommender Woche wird es wegen des Coronavirus auch in der Region Murau-Murtal keinen regulären Unterricht mehr geben. Die Schulen rüsten sich.

Die HTL in Zeltweg © Michaela Egger

Bis zuletzt waren viele regionale Schulleiter noch davon ausgegangen, dass sowohl die Pflicht- als auch die höherbildenden Schulen trotz der Corona-Pandemie weiterhin offen bleiben. Am BG/BRG Judenburg hieß es noch am Mittwochvormittag, dass man an den Terminen für die Präsentation der vorwissenschaftlichen Arbeiten (30. und 31. März) weiterhin festhalte. Wenige Stunden später gab jedoch Bildungsminister Heinz Faßmann bekannt: Sämtliche Schüler ab der neunten Schulstufe sowie jüngere Schüler, die von Angehörigen betreut werden können, sollen bereits ab der nächsten Woche bis nach den Osterferien zu Hause bleiben.