Der Josefimarkt lockt stets Tausende Besucher © Wolfgang Spekner

Keine Sekunde still steht am Dienstag das Telefon von Peter Plöbst von der Bezirkshauptmannschaft Murtal: Veranstalter, Hallenbetreiber und viele Private wollen wissen, wie es nun weitergeht. Zu Mittag war bekannt geworden, dass die rasante Ausbreitung des Corona-Virus in Österreich die Politik zu drastischen Maßnahmen zwingt. Outdoor-Veranstaltungen über 500 Personen müssen abgesagt werden, Indoor-Veranstaltungen über 100 Gästen ebenso. "Ich habe davon selbst erst aus den Medien erfahren", so Plöbst. "Wir warten nun auf offizielle Informationen." Schon jetzt nimmt die Behörde mit Betreibern Kontakt auf. "Wir hoffen wirklich, dass alle Veranstalter jetzt von sich aus aktiv werden."