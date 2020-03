Facebook

Rainer Weber und Otto Scheiflinger vom Pflegeheimbetreiber ´Wie daham´, Zeltwegs Bürgermeister Günter Reichhold und Harald Bergmann, Obmann des Sozialhilfeverbandes Murtal © Raphael Ofner

Neue Wege in Sachen Pflege werden ab 1. April im Murtal bestritten. Wie im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag (6. März) bekanntgegeben wurde, steht in Zeltweg das bezirksweit erste öffentlich geförderte Tageszentrum für Senioren vor der Eröffnung. Untergebracht wird dieses in den Räumlichkeiten der bereits bestehenden Pflegeeinrichtung des Unternehmens "Wie daham" im sogenannten Generationenpark.