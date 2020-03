Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erlaubt ist bei den Sportgeräten alles, was ins Ziel bringt. Verkleidungen sind erwünscht © Tom Lamm

„Die Vorfreude ist riesig. Hier ist etwas Einzigartiges im Entstehen", freut sich Geschäftsführer Karl Fussi ob des großen Interesses am "Kreischer" - dem längsten Riesentorlauf der Welt, der am 4. April am Kreischberg über die Piste geht. Die Veranstaltung war schnell ausgebucht - und auch der eine oder andere Prominente wird bei dem außergewöhnlichen Skirennen an den Start gehen.