Christine Seber geht in die Offensive © Helmuth Weichselbraun

Bewusst in die Öffentlichkeit ging Medizinerin Christine Seber, die in Murau eine Ordination betreibt. Auf Facebook verkündete sie am 26. Februar, dass die Praxis aufgrund eines "reinen Verdachtfalls" für zwei Tage geschlossen werden muss.



In ihre Praxis kam ein Patient, der vor Kurzem in Italien war und fürchtete, den Coronavirus zu haben. "Zum Glück war im Wartezimmer nichts los", so Seber. Die Praxis musste schließen, da der Patient Kontakt zu den Angestellten und der Ärztin hatte: "Jetzt sitzen wir in unseren Wohnungen und warten auf das Ergebnis", so Seber am Donnerstagvormittag (27. Februar).