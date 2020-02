Facebook

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch (19. Februar) auf einer Schotterstraße nahe dem Skigebiet Kreischberg. Ein 39-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Murtal geriet von der vereisten Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Das Fahrzeug blieb in Folge - gestoppt von einem Baumstamm - seitlich liegen.