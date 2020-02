In Obdach wurde Anfang Februar zum Spatenstich für eine neue Pflegeeinrichtung am Hauptplatz geladen.

Spatenstich: Im ehemaligen Polizeigebäude entstehen zehn seniorengerechte Wohnungen © Johannes Mandl

Ein Pflegeheim und eine 24-Stunden-Pflege gibt es in Obdach bereits, nun wurde zum Spatenstich für eine weitere Pflegeeinrichtung geladen: Voraussichtlich im November wird in der Gemeinde ein „Betreutes Wohnen“ eröffnen.



Untergebracht wird diese Einrichtung der „Silver Living GmbH“ im ehemaligen Post- und Polizeigebäude am Hauptplatz, das nun umgebaut wird. Die Polizei fand im früheren Amtsgebäude der Gemeinde St. Wolfgang ein neues Zuhause.



Entstehen werden zehn barrierefreie und seniorengerechte Wohnungen zwischen 44 und 63 Quadratmetern für 15 Personen. Für die Betreuung wird das Rote Kreuz verantwortlich zeichnen. Die Investitionskosten betragen 2,4 Millionen Euro.



Bürgermeister Peter Bacher: „Es war ein langer Weg. Umso glücklicher sind wir nun, mit dem Spatenstich den offiziellen Baubeginn begehen zu können.“