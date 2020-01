Nach "Bauer sucht Frau""Ranger" Martin reist mit ATV nach Texas

Kult-Bauer aus dem Murtal ist bei der dritten Staffel von "Urlaub für Anfänger" mit dabei - und reist in weiblicher Begleitung nach Texas.

Steirer-Cowboy Martin in Amerika © ATV

Ein Wiedersehen mit "Ranger" Martin von "Bauer sucht Frau" gibt es in der dritten Staffel von "Urlaub für Anfänger", das vermeldet der TV-Sender ATV in einer Aussendung. Das Format begleitet Österreicher, die erstmals eine Reise ins Ausland antreten. Die Urlaubsneulinge erfahren erst kurz vor Abreise, wie die Reisedestination lautet. Kulturschock und Co. sind dabei vorprogrammiert.