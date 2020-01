In der Marktgemeinde Neumarkt treten voraussichtlich sechs Parteien bei der Gemeinderatswahl an. Die Neos stellen mit Michael Steiner einen Kandidaten. Es ist der erste Antritt der Neos im Bezirk Murau.

Michael Steiner ist im Bezirk Murau der erste Neos-Spitzenkandiat bei einer Gemeinderatswahl © KK

"Die Bürger sind mit der politischen Situation unzufrieden. Es wird zu wenig auf ihre Bedürfnisse und Anliegen eingegangen." Das sagt Michael Steiner, der in die politische Geschichte des Bezirks Murau eingehen wird. Zum ersten Mal treten im Bezirk die Neos bei einer Gemeinderatswahl an, Steiner ist Spitzenkandidat in der Marktgemeinde Neumarkt. Dass die Neos auch in anderen Murauer Gemeinden antreten, zeichnet sich nicht ab.