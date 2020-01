Aichfelder Bürgermeister wollen den "Asbest-Aspekt" weiter beleuchten behalten, wie es in einer Aussendung heißt. Die Bürgermeister haben auch Post bekommen, nämlich von von einem Mineralogen, der darin Darstellungen der Bürgerinitiative und deren Experten bezweifelt.

Info-Abend der Bürgerinitiative hat Nachwirkungen © Ute Groß

In der Causa Minex wird seit dem Info-Abend der Bürgerinitiative am Montag dieser Woche viel geschrieben: Zeltwegs Bürgermeister Günter Reichhold verschickte auch im Namen seiner Amtskollegen von Spielberg, Fohnsdorf und Judenburg eine Presseaussendung, in der es heißt, die Ortschef würden den "Asbest-Aspekt weiter ins Visier" nehmen. Man sehe sich durch den Info-Abend bestärkt, "den bisher nicht ausreichend berücksichtigten Aspekt der Asbestbelastung" konsequent zu verfolgen. Als wesentliches Detail wird die Zitierung einer Diplomarbeit genannt, die wie berichtet von der Bürgerinitiative kürzlich ausgehoben wurde und die Geologie des zu verarbeitenden Gesteins zum Inhalt hat. Laut Reichhold wollen sich die Bürgermeister nun mit dieser wissenschaftlichen Arbeit beschäftigen.