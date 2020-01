Bürgerinitiative stieß auf brisante Diplomarbeit und sieht ihre Befürchtungen einer Asbest-Gefahr bestätigt. In einer Info-Veranstaltung in Knittelfeld wurden am Montag die Bürger informiert.

Die Bürgerinitiative und ihre Sachverständigen informieren über neueste Entwicklungen im Minex-Verfahren © Ute Groß

Die Diplomarbeit eines Studenten am Institut für angewandte Geowissenschaften und Geophysik an der Montanuni Leoben stammt aus dem Jahr 2014 und war bis Dezember 2019 gesperrt, also der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Interessantes Detail: Die Arbeit über die Geologie des Kraubather Ultramafitkomplexes zwischen Winter- und Lobmingtalgraben wurde in Kooperation mit Minex erstellt, die bekanntlich in Zeltweg die Errichtung eines Werks zur Verhüttung dieses Gesteins plant. „Daraus geht hervor, dass Amphibolasbeste im Abbaugebiet weit verbreitet sind, auch in der Kernzone. Außerdem ist dieser Arbeit zu entnehmen, dass dieses Asbest Säureverfahren fast unbeschadet übersteht“, erklärt Alexander Stöhr, Sprecher der Bürgerinitiative.