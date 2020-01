Am Freitag sollte die B 97 bei St. Georgen am Kreischberg komplett gesperrt werden, doch man schafft es mit einspuriger Lösung. Sicherungsarbeiten dauern noch bis 23. Februar.

Am Freitag sollte nach einer Hangrutschung am 28. Dezember noch einmal eine Totalsperre der B 97 zwischen Murau und St. Georgen am Kreischberg erfolgen. „Nachdem in den letzten drei Tagen die Räumarbeiten und die Abflachung der Böschung mit einem Schreitbagger rascher als erwartet erledigt werden konnten, ist die für Freitag geplante Totalsperre der B 97, der Murauer Straße, nicht mehr notwendig", so Landeshauptmann-Stellvertreter und Verkehrsreferent Anton Lang. Der Bereich bleibt nun bis zur voraussichtlichen Fertigstellung am 23. Februar einspurig befahrbar. Das ist auch für die Skigebiete Kreischberg und Turrach wichtig.