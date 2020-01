In Preg (St. Margarethen bei Knittelfeld) geriet ein Ferienhaus aus unbekannter Ursache in Brand.

Atemschutztrupp drang ins Innere des Hauses vor © Thomas Zeiler

Zu einem Brand mussten 45 Feuerwehrmänner der Wehren Preg, St. Lorenzen und St. Margarethen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ausrücken. Aus bisher nicht geklärter Ursache brach gegen 20.50 Uhr in einem Ferienhaus in Preg (Gemeinde St. Margarethen bei Knittelfeld) ein Feuer aus. "Sofort nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde mit den Löscharbeiten des bereits in Vollbrand stehenden Hauses begonnen", so Einsatzleiter Oberbrandinspektor Kurt Stocker von der Feuerwehr Preg.