Am Computer ist Elias gut ausgebildet, er besitzt auch den EDCL-Führerschein © Sarah Ruckhofer

"Ich habe das Gefühl, sobald die Menschen hören, ich sitze im Rollstuhl, heißt es: Oh nein, furchtbar", seufzt Elias Bäckenberger. Der 19-jährige Murauer leidet seit seiner Geburt an Muskeldystrophie und ist im Alltag auf Unterstützung angewiesen. Trotzdem hat der junge Mann erst die NMS Murau, dann die dreijährige Fachschule für Sozialberufe abgeschlossen. Nun sucht er nach einem Job - ein schier unmögliches Unterfangen. Mehrere Praktika absolvierte Elias bereits, unter anderem bei Behörden und Einrichtungen in Murau, Judenburg und auf der Stolzalpe. Seine große Leidenschaft gilt den Computern: "Ich kenne mich in Word und Excel sehr gut aus. Mein Traum wäre es, im Büro zu arbeiten oder in der Verwaltung."