Nach dem Ausfall der Saab 105 können derzeit nur Eurofighter für die Luftraumüberwachung eingesetzt werden © APA/HARALD SCHNEIDER

Beunruhigt ist der Spielberger Bürgermeister Manfred Lenger. Ende November wurde bekannt, dass die veralteten Saab-105-Flugzeuge aufgrund eines technischen Problems für längere Zeit ausfallen und die in Zeltweg stationierten Eurofighter die komplette Luftraumüberwachung übernehmen. "Im Wissen, wie wichtig die Arbeitsplätze im Fliegerhorst Zeltweg für die Region sind, müssen wir dennoch darauf achten, dass die Lärmbelastung jetzt nicht zu stark ansteigt", so Lenger. Bisher war es so, dass die Luftraumüberwachung abwechselnd von den Saab 105 in Linz-Hörsching und den Eurofightern in Zeltweg übernommen wurde.