Vor dem offiziellen Start am Samstag, 14. Dezember, luden Helmut Steiner und Kurt Moser Wegbegleiter, Freunde und Geschäftspartner zur Eröffnung ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helmut Steiner empfing die Gäste in seiner Playworld © Wolfgang Spekner

Gearbeitet wurde bis wenige Minuten vor dem Start. Am Freitag luden die Spielberger Playworld-Investoren Helmut Steiner und Kurt Moser zum großen "VIP-Opening" in die Spielhalle an der S 36 bei der Abfahrt zum Red-Bull-Ring. Über das Projekt haben wir bereits ausführlich berichtet.