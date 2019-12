Facebook

Die Polizei war nach dem Einschleichdiebstahl rasch zur Stelle © Jürgen Fuchs

Opfer einer Einschleichdiebin wurde am Donnerstagnachmittag gegen 13.45 Uhr ein Hausbesitzer in St. Marein-Feistritz (Ortsteil Feistritz). Eine Kroatin (52) drang in das unversperrte Haus ein und versuchte dort, Geld aus einer Brieftasche zu stehlen. Dabei ertappte sie der Besitzer des Hauses und hielt die Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest.