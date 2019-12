Die Schneefälle am Montagnachmittag und -abend (9. Dezember) blieben im Bezirk Murau nicht ohne Folgen. Die regionalen Einsatzkräfte mussten zu fünf Einsätzen ausrücken - und kritisierten die teils mangelhafte Winterausrüstung an den Fahrzeugen.

Für gefährliche Fahrverhältnisse und gleich mehrere Feuerwehreinsätze sorgten am Montag, dem 9. Dezember, Schneefälle im Bezirk Murau. So musste die Freiwillige Feuerwehr Oberwölz binnen weniger Stunden zu zwei Fahrzeugbergungen ausrücken. Am Nachmittag geriet ein Pkw-Lenker auf der B 75, der Glattjoch Straße, im Ortsteil Raiming ins Schleudern. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und in Folge direkt neben einer Garage seitlich zu liegen. Der Lenker wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Die FF Oberwölz stand mit zwölf Mann im Einsatz.