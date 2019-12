Zu einem nächtlichen Feuerwehreinsatz kam es am Montag, dem 9. Dezember, am Bahnhof Zeltweg: Ein mit Altpapier beladener Container hatte Feuer gefangen.

Dieser Altpapiercontainer begann im Bahnhof Zeltweg zu brennen © FF Zeltweg

Die Freiwillige Feuerwehr Zeltweg Stadt wurde am Montag, dem 9. Dezember, um 2:25 Uhr zu einem Brandeinsatz am Bahnhofsgelände in Zeltweg alarmiert. Mitarbeiter der ÖBB bemerkten bei Verschubarbeiten, dass ein mit Altpapier beladener Container auf einem Waggon zu rauchen begann.